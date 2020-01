Scuola chiusa per insetti o topi? L’opposizione: “Fare chiarezza” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Nicola Manfredi -Polemiche a San Nicola Manfredi per la chiusura del plesso scolastico di via Zappiello. L’ordinanza, disposta ieri dal sindaco Fernando Errico, inizialmente prevedeva la chiusura della scuole per le giornate di oggi e domani. In un secondo momento, poi, è stato annunciato lo stop alle lezioni anche per lunedì prossimo 13 gennaio (le attività didattiche, dunque, riprenderanno martedì 14). A determinare il provvedimento di Errico, la possibile presenza – rilevata dalle collaboratrici della Scuola – di “piccoli animali”. Da qui la decisione di “igienizzare” tutti i locali. La proroga della chiusura, però, ha destato preoccupazione tra i genitori. Timori di cui ora è il consigliere comunale Arturo Vernillo, del gruppo Sviluppo e Solidarietà, a farsi portavoce con l’annuncio della presentazione di una interrogazione consiliare. “L’iniziativa è ... Leggi la notizia su anteprima24

