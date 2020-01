Puteolana, striscione ultras vergognoso. Il sindaco: “Gesto ignobile” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoPozzuoli (Na) – Uno striscione posto da ultras della Puteolana che incita alla violenza. È apparso oggi in via Domiziana, a Pozzuoli, proprio all’ingresso del Rione Toiano. “Oltre le restrizioni vicini ai nostri colori… a Cardito con cinte e bastoni”, recita lo striscione. Chiarissimo il riferimento al match di campionato di domenica prossima contro l’Afragolese. Le due compagini napoletane si stanno dividendo a suon di vittorie il primato del girone regionale di Eccellenza. Nello scontro diretto però, ai tifosi ospiti non sarà permessa la presenza allo stadio, proprio per questioni di ordine pubblico. Dura la replica del primo cittadino puteolano, Vincenzo Figliolia. “Lo sport dovrebbe essere momento di aggregazione e crescita, non di incitamento alla violenza. Le forze dell’ordine sono già al lavoro per ... Leggi la notizia su anteprima24

