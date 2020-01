Perde la casa in un incendio, poco dopo vince un milione alla lotteria: “Così potrà ricostruirla” (Di venerdì 10 gennaio 2020) La storia di un uomo del Queensland che, dopo aver perso la sua casa e tutti i suoi ricordi in un incendio boschivo, ha vinto un milione di dollari alla lotteria. Soldi che gli permetteranno di recuperare quanto perduto: “Senza non sarebbe mai stato in grado di ricostruire la casa della sua famiglia”. Leggi la notizia su fanpage

