Milano, lo chef Carlo Cracco vuole aprire una scuola per giovani cuochi in uno stabile comunale (Di venerdì 10 gennaio 2020) L'associazione "Maestro Martino", presieduta dallo chef stellato Carlo Cracco, ha presentato un progetto per gestire parte di un immobile del Comune di Milano, in zona Darsena. L'idea dell'associazione è quella di trasformare l'edificio in una scuola professionale per giovani cuochi. Palazzo Marino indirà un bando per capire se vi siano altri soggetti interessati allo stabile. Leggi la notizia su milano.fanpage

jobintourism : Ristorante a #Milano ricerca Chef de Rang. #lavoro - TopChefIT : RT @Milano_Events: CARLO CRACCO: vuole aprire una scuola per i giovani Chef a Milano - - Milano_Events : CARLO CRACCO: vuole aprire una scuola per i giovani Chef a Milano - -