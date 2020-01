Massacro di ghiri in Sicilia: gli animalisti si schierano contro i comuni dei Nebrodi (Di venerdì 10 gennaio 2020) comuniCATO STAMPA AIDAA: Siamo alla guerra aperta, anzi siamo arrivati alla resa dei conti, i comuni dei Nebrodi in provincia di Messina hanno chiesto lo stato di calamità per “salvare i loro noccioli” che a loro detta sarebbero messi in pericolo dalla presenza di ben “un milione di esemplari di ghiri che hanno provocato danni per 48 milioni di euro“. Sempre secondo quanto sostenuto dalle amministrazioni locali che hanno chiesto un decreto del governo ed uno alla regione Sicilia, i ghiri oltre alle nocciole arrivano fino in paese entrando nelle case e provocando danni inenarrabili (che vedono solo loro). Queste richieste però contrastano con i dati forniti in merito al fatturato ed alla produzione delle nocciole in quella zona che non superano complessivamente i 200.000 chili con un fatturato medio che si aggira a meno di mezzo milione di euro tenendo conto ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

Massacro ghiri Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Massacro ghiri