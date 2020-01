LIVE Spagna-Belgio 1-0, ATP Cup 2020 in DIRETTA. Nadal-Goffin 4-6 0-2, il belga ottiene il break ancora! (Di venerdì 10 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Sbaglia la risposta di dritto Goffin e Nadal respira. Goffin, con un servizio vincente al centro, rimonta e va sul 2-0 in questo secondo set. Nadal in difficoltà, dovrà servire. 40-30 Serve&volley ottimamente eseguito da Goffin e palla del 2-0 per il belga. 30-30 Passa comodamente Goffin con il dritto incrociato, su un attacco corto di Rafa. 15-30 Dritto in contropiede di Nadal, che prova a reagire. 15-15 Ora esagera Goffin e non super la rete con il proprio colpo. 15-0 Goffin esegue la smorzata e Nadal non ci prova neanche a raggiungere la palla. BREAK Goffin! Domina allo scambio il belga e con il dritto a sventaglio mette il naso avanti in questo secondo set. 1-0 per il belga, che andrà a servire per confermare il vantaggio. Vantaggio Goffin, clamoroso errore a rete di Nadal, a campo aperto. L’iberico in difficoltà. 40-40 ... Leggi la notizia su oasport

