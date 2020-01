Le cinque leggende: trama e curiosità sul cartoon con Babbo Natale, il Coniglio Pasquale e l’Uomo Nero (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il titolo originale, “Rise of the guardians”, rende bene l’idea dell’insorgere dei guardiani della fantasia dei bambini contro il “male”, impersonificato dall’Uomo Nero: il cartoon “Le cinque leggende”, che vede anche la Fatina dei denti nelle schiere dei buoni va in onda sabato 11 gennaio alle 21.15 su Italia 1, per una serata perfetta in compagnia dei marmocchi. Le cinque leggende, trama Il film racconta la storia di un gruppo di eroi ben noti ai bambini, tra i quali Babbo Natale, il Coniglio Pasquale e la Fatina dei Denti, ognuno dotato di poteri straordinari. Quando uno spirito maligno, “L’Uomo Nero”, lancia il guanto di sfida per conquistare il mondo, i Guardiani devono unire, per la prima volta, le loro forze per proteggere le speranze, le fantasie e le convinzioni dei bambini di tutto il mondo. Le cinque ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

