Iscrizioni Scuola 2020, 1 ragazzo su 2 ancora indeciso sulla scelta delle superiori (Di venerdì 10 gennaio 2020) Già da diverse settimane sono aperte le Iscrizioni Scuola 2020 per gli studenti di terza media che intendono iscriversi alle superiori. Da quanto emerso fino ad ora un ragazzo su due ancora è indeciso sulla scelta delle superiori. Al giorno d’oggi i giovani studenti di terza media sono più concentrati che mai sul loro futuro e sulle porte che vogliono aprirsi, la maggior parte di loro vuole scegliere un percorso di studi che gli permetta di dare spazio e di approfondire le loro passioni. La stramaggioranza degli studenti non si è però ancora decisa sull’indirizzo da seguire e scegliere perché sanno quanto questo possa influenzare la loro vita nei prossimi anni, tra le paure più riscontrate c’è la paura di non trovare lavoro dopo gli studi e di non trovare poi un corso di laurea che gli possa garantire un effettivo successo lavorativo. Gli studenti di oggi sanno quanto è importante ... Leggi la notizia su circuitoscuola

