Ingegnere in Francia. “In Italia ho mandato 70 curriculum. Qui in un giorno ho avuto un contratto a tempo indeterminato” (Di venerdì 10 gennaio 2020) La laurea magistrale e uno stage di sei mesi all’estero, in Francia, in una delle più grandi aziende del settore aeronautico. Settanta curriculum inviati, e nessuna risposta: “Ero scioccata: com’è possibile che un’esperienza in un’azienda così prestigiosa non contasse nulla?”. Per Marina Bruno, Ingegnere leccese di 32 anni, trovare un lavoro in Italia è stato quasi impossibile, mentre con un recruiting day in Francia è arrivato il contratto a tempo indeterminato con l’azienda in cui lavora ancora oggi. “Il Salento mi manca, ma ci torno solo per le vacanze. Sono amareggiata per la scarsa considerazione ricevuta in Italia, il mio futuro lo sto costruendo qui”. Marina ha studiato Ingegneria informatica a Lecce, e poi si è specializzata in Ingegneria gestionale al Politecnico di Bari, realtà in contatto con diverse aziende all’estero. “Tra le possibili mete ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

