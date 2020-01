De Ceglie torna in campo: sarà giocatore-scout del Miami Beach (Di sabato 11 gennaio 2020) De Ceglie ripartirà dal Miami Beach: l’ex terzino della Juventus sarà giocatore-scout per i prossimi tre anni Paolo De Ceglie riparte dal Miami Beach. L’ex terzino della Juventus, che era svincolato, ha firmato un contratto con la società statunitense per i prossimi tre anni. Come riportato da Sky Sport, De Ceglie sarà calciatore-scout, un punto di riferimento per la ricerca di giovani talenti. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

