Dakar 2020, risultato sesta tappa auto: Peterhansel trionfa dopo una serrata battaglia. Alonso continua a stupire ed è ancora sesto (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il francese Stephane Peterhansel vince la serratissima ed emozionante sesta tappa della Dakar 2020 per quanto riguarda le auto. Il pilota della Mini ha trovato dunque la seconda affermazione di questa edizione nello stupendo scenario che ha preso il via da Ha’il e ha raggiunto Riyadh dopo 477 km di speciale, precedendo lo spagnolo Carlos Sainz e il quatariota Nasser Al-Attiyah. Ancora in luce Fernando Alonso, ottimo sesto. In una giornata caratterizzata da un percorso totalmente off road e su dune sabbiose di complicata lettura, la battaglia dell’esperto transalpino con Sainz e Al-Attiyah è stata davvero entusiasmante, con i tre piloti che sono rimasti racchiusi in un fazzoletto di secondi per tutta la durata della prova odierna. Peterhansel ha però, di fatto, controllato sempre gli avversari da una posizione di vantaggio, e solamente all’intertempo del 213esimo km è passato ... Leggi la notizia su oasport

