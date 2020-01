Confronto al veleno tra Licia Nunez e Imma Battaglia: al Gf Vip vince la tensione (Di sabato 11 gennaio 2020) La seconda puntata del Grande Fratello Vip si è aperta con un Confronto tra Pago e Serena Enardu e prosegue con un altro incontro tutto da vivere. Stiamo parlando di Licia Nunez, attrice e attuale concorrente del reality, che questa sera si affronterà con Imma Battaglia. Le due hanno avuto una storia in passato e l’attrice ha raccontato nella Casa di essere stata tradita da Imma con Eva Grimaldi, quando ai tempi stavano ancora insieme. Licia Nunez su Imma: “Fra le due non mento io“ Il Confronto fra Licia Nunez e Imma Battaglia, che hanno avuto una storia d’amore alle spalle terminata con un allontanamento, si accende nella Casa del Grande Fratello Vip. Imma, a detta dell’attrice, l’avrebbe tradita per unirsi con Eva Grimaldi, ma la sua versione è totalmente differente. In Confessionale Licia racconta la sua verità: “Ho raccontato tutta la verità e fra le due sicuramente non mento io. A ... Leggi la notizia su thesocialpost

