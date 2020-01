Caso Vannini, beffa sul risarcimento alla famiglia (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il prossimo 7 febbraio vi sarà la sentenza della Cassazione in merito all’omicidio di Marco Vannini, il ragazzo di Cerveteri che è stato ucciso il 17 maggio 2015 in casa della fidanzata Martina Ciontoli da un colpo partito dalla pistola del padre della ragazza. Ad un mese dalla sentenza, però, purtroppo molti punti risultano essere ancora poco chiari e Le Iene hanno svelato delle nuove intercettazioni che evidenzierebbero alcuni movimenti della famiglia Ciontoli per non pagare il risarcimento ai famigliari della vittima. beffa del risarcimento ai genitori “In questo periodo mi è mancato di più il suo sorriso, scendere la mattina e sentire lui che mi chiedeva che cosa avessi preparato in cucina. Per noi le feste non ci saranno più”, ha dichiarato Marina Conte, la mamma di Marco Vannini a Le Iene. Proprio nel corso del mese di dicembre, inoltre, i genitori del giovane Marco Vannini ... Leggi la notizia su notizie

