Bianca Guaccero: “Diedi il 2 di picche a Checco Zalone” (Di sabato 11 gennaio 2020) Bianca Guaccero, al timone del programma Detto Fatto, racconta al settimanale DipiùTv un aneddoto della sua giovinezza ancora sconosciuto. La conduttrice racconta di come il comico Checco Zalone, adesso al cinema con il fortunato Tolo Tolo, avesse tentato di corteggiarla. Un tentativo di approccio insolito in autogrill Come raccontato dalla Guaccero sulle pagine di DipiùTv: “Non potrei mai dimenticare, accadde tutto a metà degli anni ‘90. Ci incontrammo in un autogrill a pochi chilometri da Bari, io ero con i miei professori e i miei compagni di liceo. Andavamo in gita e ci eravamo fermati per mangiare qualcosa. In quell’autogrill c’era un gruppo di ragazzi più grandi di noi, venivano dal liceo di Conversano”. Nel gruppo di studenti più grandi c’era anche Zalone, che rimase talmente colpito dalla bellezza della futura conduttrice che decise di tentare un approccio. “Io ... Leggi la notizia su thesocialpost

GianpaoloGambi : RT @RaiDue: ? Ufficiale: la coppia di #dettofattorai è a dieta! Le cime di rapa sono ora ammesse solo nelle centrifughe! ???? @Dettofattorai2… - lukethearcher : Bianca Guaccero? Lei a Detto Fatto dice spesso di essere un maschiaccio #IlCantanteMascherato - A_mente_libera : Bianca Guaccero è il barboncino #IlCantanteMascherato -