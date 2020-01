The Batman: le foto dal set svelano l'epoca in cui il film sarà ambientato? (Di giovedì 9 gennaio 2020) The Batman ambientato negli anni '90? Un esame attento delle foto leaked dal set indicherebbe la vera epoca di ambientazione del film. Le foto dal set di The Batman confermerebbero l'epoca in cui il film di Matt Reeves sarà ambientato, come svela un'analisi attenta di Heroic Hollywood. I fan muoiono dalla voglia di saperne di più sulla nuova avventura dell'Uomo Pipistrello e le foto leaked scattate a Londra, a un attento esame, rivelerebbero qualche importante dettaglio. I rumors su The Batman collocano l'ambientazione della storia negli anni '90 e c'è addirittura chi ipotizza che il film sia una sorta di prequel del Batman di Ben Affleck,ma le foto dal set suggerirebbero una Gotham City più moderna per il Batman di Robert Pattinson. ... Leggi la notizia su movieplayer

