Spese folli sui social per Lega e Borgonzoni: massima spinta sul tema Bibbiano (Di giovedì 9 gennaio 2020) Arrivano studi particolarmente interessanti in queste ore a proposito dell’approccio avuto sui social dalla Lega e da Lucia Borgonzoni, in vista della tornata elettorale in programma a fine mese in Emilia Romagna, con un particolare riferimento al caso di Bibbiano. Questione, quella emersa questo giovedì e trattata da una fonte come il Corriere di Bologna, che in qualche modo conferma la storia del pizzino sulle parole di Salvini, in cui ai vari candidati venne richiesto esplicitamente di battere molto sul caso Bibbiano durante la campagna elettorale. Borgonzoni Le Spese di Lucia Borgonzoni sui social ed il caso Bibbiano Andando con ordine, c’è dapprima uno studio riportato anche da Next Quotidiano, secondo cui ci sarebbero state ben 21 inserzioni a pagamento pubblicate dalla Lega, sfruttando in questo particolare contesto la pagina della Borgonzoni. Secondo le informazioni ... Leggi la notizia su bufale

