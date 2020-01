Si vota la risoluzione per limitare i poteri di guerra di Trump (Di giovedì 9 gennaio 2020) L’amministrazione Trump non ha reso più sicuro il Paese uccidendo il generale iraniano Qassem Soleimani: lo ha detto la speaker della Camera Nancy Pelosi parlando a Capitol Hill. La Camera voterà una risoluzione per limitare i poteri di guerra del presidente che non potrà essere oggetto di veto da parte di Donald Trump, ha chiarito Pelosi.“Io prego per la pace”. E’ quanto ha detto la Speaker Nancy Pelosi, tornando a criticare “il raid sproporzionato, provocatorio” ordinato da Donald Trump “senza consultare il Congresso” e mettendo “a rischio l’America”.“Impedire la guerra è la nostra principale priorità”, ha detto ancora durante una conferenza stampa, ribadendo che la morte del generale Qassem Soleimani “non ha reso gli Stati Uniti più sicuri”. La ... Leggi la notizia su huffingtonpost

