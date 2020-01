Sampdoria, pronto il ritorno di Tonelli dal Napoli: cifre e dettagli (Di giovedì 9 gennaio 2020) La Sampdoria ha chiuso l’operazione con il Napoli per il ritorno in blucerchiato di Tonelli: cifre e dettagli La Sampdoria è pronta a riabbracciare Lorenzo Tonelli. Il difensore classe ’90 lascerà il Napoli in prestito con diritto di riscatto, per una cifra che si aggira intorno ai quattro milioni di euro. Tonelli sarà a Genova nella giornata di domani per effettuare le visite mediche e apporre la firma sul nuovo contratto. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

