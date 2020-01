Quibi, serie tv, notizie e show nello smartphone, la rivoluzione che piace a Hollywood (Di giovedì 9 gennaio 2020) Quibi la rivoluzione da 10 minuti, formato breve, storie d’autore pensate per lo schermo di uno smartphone “Il futuro è nelle tue mani” si presenta così Quibi al CES (Consumer Electronics show) di Las Vegas. La nuova piattaforma di streaming che arriverà il 6 aprile (speriamo in tutto il mondo e non solo negli USA ma per il momento non ci sono dettagli specifici in questo senso) fondata da Jeffrey Katzenberg e Med Whitman che paice alle star, come dimostra il video di presentazione in cui appaiono Reese Witherspoon, Guillermo Del Toro, Peter Farrelly e Antoine Fuqua. Quibi. The next evolution of entertainment is here. #QuibiCES pic.twitter.com/RpkqAt6j5C — Quibi (@Quibi) January 8, 2020 Quibi è la crasi di “quick” “bites”, un morso veloce perche la chiave di questa nuova piattaforma sta proprio nella velocità: notizie, dating show, reality ... Leggi la notizia su dituttounpop

