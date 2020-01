Posta Napolista – Correre nel nuovo Collana costa il 600% in più (Di giovedì 9 gennaio 2020) Sulla storia dello stadio Arturo Collana sono stati spesi fiumi di parole (citazione pre-sanremese). L’ultima, l’ennesima mazzata, è stata la pubblicazione, peraltro avvenuta in codice morse mischiato ad alfabeto farfallino, delle tariffe, pardon del “Listino” per la pratica dell’atletica leggera. Fino a due anni fa, epoca pre-chiusura dello stadio, con una telefonata, un caffè, due vaghe promesse di pagare poi di più, te ne uscivi, per l’uso della pista, con 40-50 euro all’anno. Nella tariffa erano inclusi: – uso della pista consumata, con l’enorme vantaggio di poter utilizzare le corsie 7-8 per Correre a ritmo manifestazione disoccupati organizzati; corsie 1-2 per fingere di essere uno che corre sul serio, schivando piante, pezzi di marmo, pezzi di vecchi runner finiti nel tentativo di arrivare a 3’ e 20” al km (roba che l’ascesa del K2 fa meno senso), le rimanenti corsie per: ... Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : Posta Napolista – Correre nel nuovo Collana costa il 600% in più Prime critiche alla nuova gestione. Un lettore co… - napolista : Tuttosport: il Napoli aveva da tempo l’accordo con Demme. Giuntoli teme offerte per Allan Oltre al centrocampista… - l_pezzuto : RT @napolista: Il progetto di De Laurentiis non è Gattuso, è la restaturazione POSTA NAPOLISTA - Come Marty McFly in Ritorno al futuro, ha… -