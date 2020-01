Nuove tecnologie: over 65 ancora poco social (Di giovedì 9 gennaio 2020) Solo il 7 per cento degli over 65 italiani utilizza i social network. Meno della metà rispetto alla media europea. È risultato di uno studio condotto nell’ambito del progetto Ageing in a Networked Society, coordinato da Emanuela Sala, docente del dipartimento di Sociologia e ricerca sociale di Milano-Bicocca, e sostenuto da Fondazione Cariplo. I ricercatori hanno analizzato un campione di oltre 32mila europei, tutti over 65 (fonte dati Eurostat Community Statistics on Information Societies). Nel 2016, solo il 7 per cento degli anziani italiani utilizzava i social network, ma con un trend in crescita rispetto al 2013 quando ad accedere ai social network era solo il 3 per cento degli over 65. Ciò nonostante, il cosiddetto grey digital divide, ovvero il divario tra l’utilizzo delle Nuove tecnologie da parte della popolazione anziana rispetto al resto della popolazione, è ancora ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

