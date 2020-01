Niente fact checking o limitazioni nei post sponsorizzati dei politici: per Facebook vale tudo (purché si paghi) (Di giovedì 9 gennaio 2020) Facebook, contrariamente alla concorrenza ha deciso di non imporre limiti al targeting ed ai contenuti sponsorizzati dei politici che pagano per il servizio. Dopo lo scandalo di Cambridge Analityca, sul web c’è stata una corsa ai ripari per quanto riguarda la sicurezza dei dati che gli utenti condividono sul web. Si è cercato successivamente di … L'articolo Niente fact checking o limitazioni nei post sponsorizzati dei politici: per Facebook vale tudo (purché si paghi) NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

