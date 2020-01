Luca Parmitano porta la sua Sicilia nello spazio (Di giovedì 9 gennaio 2020) AstroLuca porta le sue origini allo spazio: lo fa spesso con riferimenti alla Sicilia che possono essere dedotti dalle foto che quotidianamente condivide sui suoi profili social. Tante le immagini, come quella condivisa di recente nella quale si individua una bandiera della Sicilia, on la Trinacria ben in vista e gli inconfondibili colori rosso e giallo. Sul braccio dell’astronauta si vede un’immagine che ritrae la bandiera. Molti i like e i commenti, “La Sicilia nel cuore e nello spazio”, ha scritto Giorgio; “Grazie comandante per aver portato la Trinacria nello spazio”, ha aggiunto Marina; “Come si fa a non essere orgogliosamente Siciliano“, ha commentato Giovanni.L'articolo Luca Parmitano porta la sua Sicilia nello spazio Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

