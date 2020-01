Justin Bieber sconvolge i fan: “ho avuto una brutta malattia” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Justin Bieber ha lasciato senza parole i suoi fan con un post su Instagram. Il cantante, che proprio pochi giorni fa è ritornato sulle scene con un nuovo singolo dal titolo Yummy, ha deciso di aprirsi su un problema di salute che da qualche tempo lo affligge. Molta gente diceva che avevo un aspetto di merda, che mi facevo di metanfetamine, ecc., senza rendersi conto che in realtà mi hanno recentemente diagnosticato la malattia di Lyme, oltre che una grave mononucleosi cronica che ha colpito la mia pelle, le mie funzioni cerebrali, la mia energia e la mia salute in generale Il post è poi proseguito con l’annuncio di un documentario su YouTube, nel quale Bieber racconterà tutto ciò che ha passato e superato in questi anni difficili. La malattia di Lyme è scatenata da un batterio solitamente trasmesso dalle zecche dei cervi. Nella maggior parte dei casi, ... Leggi la notizia su trendit

