Inter, mani su Ashley Young: è lui l’uomo scelto da Conte per la fascia (Di giovedì 9 gennaio 2020) Inter, mani su Ashley Young: è lui l’uomo scelto da Conte per la fascia Dopo le difficoltà avute per arrivare a Marcos Alonso a causa dell’eccessiva valutazione fatta dal Chelsea, l’Inter ha virato su Ashley Young del Manchester United: è lui l’uomo scelto da Conte per rinforzare la fascia sinistra. Le prestazioni non sempre all’altezza di Biraghi e i continui infortuni di Asamoah hanno obbligato la società ad Intervenire in quel settore di campo. LEGGI ANCHE: Mattia Destro e il Genoa, sei mesi per salvarsi. Dieci anni dopo L’Inter rinforza la fascia sinistra: Young dice sì e aspetta lo United Il 34enne con i Red Devils ha collezionato 192 presenze realizzando 15 gol ed è ancora il capitano della squadra. Grande esperienza in campo Internazionale, vanta inoltre 39 presenze e 7 reti con la maglia della nazionale dell’Inghilterra, con la ... Leggi la notizia su termometropolitico

