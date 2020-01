Harry e Meghan, ecco cosa succede ora - (Di giovedì 9 gennaio 2020) Francesca Rossi Harry e Meghan hanno espresso online la volontà di recidere i loro legami con la royal family, ma ora i tabloid si chiedono quale sarà il loro futuro e ci sono già delle prime notizie in merito Harry e Meghan vogliono camminare con le loro gambe e hanno espresso questa volontà in un post su Instagram. I giornali come D La Repubblica e Vanity Fair hanno già ribattezzato questa specie di “fuga” dal palazzo con il nome di “Megxit”, evidenziando una presunta responsabilità di Meghan Markle nella bomba mediatica esplosa in queste ore. A dire il vero il comunicato piuttosto informale della regale coppia contiene delle contraddizioni che solo il tempo potrà (forse) sciogliere. I duchi di Sussex dichiarano di cercare l’indipendenza economica ma, nello stesso tempo, vorrebbero mantenere i loro impegni nelle charities. Questa ambiguità di fondo si trasforma in una ... Leggi la notizia su ilgiornale

