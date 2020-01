FORMAZIONI Torino Genoa: Bonifazi dal 1′. Radu titolare (Di giovedì 9 gennaio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/20: FORMAZIONI Torino Genoa Ecco gli schieramenti ufficiali di Torino-Genoa, match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/2020. Torino (3-4-1-2) – Sirigu; Bonifazi, Bremer, Djidji; De Silvestri, Meite, Lukic, Laxalt; Berenguer; Zaza, Belotti. All. Mazzarri. Genoa (3-4-2-1) – Radu; Goldaniga, Zapata, Romero; Ghiglione, Schone, Behrami, Barreca; Cassata, Agudelo; Favilli. All. Nicola. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

