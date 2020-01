Emanuele, 35 anni, muore tra le braccia della fidanzata. Colpito da un infarto (Di giovedì 9 gennaio 2020) Aveva soltanto 35 anni Emanuele Cuomo Coppola, il culturista morto improvvisamente per un malore. L’uomo era originario di Sirmione, un paese in provincia di Brescia, ed è deceduto tra le braccia della sua fidanzata Erika Munaretto. Il 35enne è spirato nell’appartamento di Riese (Treviso), dove da appena due settimane era andato a convivere insieme alla sua dolce metà. Manuel, così come lo chiamavano i suoi amici, si è sentito male verso le ore 15 di ieri, mercoledì 8 gennaio. Inizialmente si era pensato ad un malessere passeggero, invece la situazione è precipitata ed un arresto cardiaco gli ha tolto la vita. Aveva da poco finito di pranzare. Una volta compresa la gravità della situazione, la sua fidanzata ha immediatamente allertato i sanitari del 118. Ma lui si è accasciato a terra ed ha iniziato a rantolare. (Continua dopo la foto) Ha cercato invano di ristabilirsi, ma ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

