Da Vicenza via Aviano i marines verso l'Iraq (Di giovedì 9 gennaio 2020) Top secret la base di partenza del drone Reaper di US Air Force che ha assassinato Soleimani. A 48 ore dal raid non è trapelata alcuna informazione sul paese da cui è decollato il veicolo senza pilota che ha sganciato i missili contro il convoglio partito dall'aeroporto della capitale irachena. L'amministrazione Trump ha imposto il totale silenzio per evitare frizioni con i paesi partner in prima linea nelle operazioni di guerra con droni killer. Il governo italiano ipocritamente ha (...) - Politica / Esercito, Iraq, Militari, , marines Leggi la notizia su feedproxy.google

LuceverdeMilano : ?#Milano ??#lavori - Via Vicenza STRADA CHIUSA al transito #luceverde #Lombardia - infomobilitaMi : [#Cantiere] Chiusa via Vicenza causa lavori. Termine previsto oggi ore 17:00 #Milano - LuceverdeMilano : ???#Milano #lavori - Via Vicenza strada CHIUSA al traffico #luceverde #Lombardia -