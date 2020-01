Coppa Italia, ottavi: Torino-Genoa 6-4 ai rigori, affronterà la vincente di Milan-Spal (Di venerdì 10 gennaio 2020) Torino-Genoa finisce 6-4 ai calci di rigore in favore dei granata, dopo il pareggio (1-1) dei tempi regolamentari. Ad affrontare la vincente di Milan-Spal sarà la squadra di Walter Mazzarri. è questo il primo verdetto delle gare degli ottavi di finale di Coppa Italia. Sirigu para il rigore a Radovanovic, Berenguer non fallisce quello della qualificazione. Leggi la notizia su fanpage

Eurosport_IT : 120 CANDELINE PER LA LAZIO ?????? ???? x2 Scudetti ??x7 Coppe Italia ??x5 SuperCoppe Italiane ??x1 Coppa delle Coppe ??x1… - JuventusTV : La 5?° puntata di Wonder Women ?? Il ritorno in campo di Cecilia #Salvai ?? Una passeggiata a Torino insieme a… - LegaBasketA : ??Non perderti nemmeno un secondo della Zurich Connect #LBAF8! Su -