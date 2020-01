Confcommercio: porticato di via Morelli libero dal degrado. Ora tocca alla Galleria Umberto I [FOTO] (Di giovedì 9 gennaio 2020) Confcommercio Napoli, Vernetti: “Il porticato di via Morelli è stato riportato oggi a uno stato di decoro per il quale bisogna in primo luogo ringraziare il capo dei vigili urbani di Napoli Ciro Esposito”. FOTO “Il porticato di via Morelli, da sempre regno del degrado e della sporcizia, lasciato abbandonato troppo a lungo, è stato … L'articolo Confcommercio: porticato di via Morelli libero dal degrado. Ora tocca alla Galleria Umberto I FOTO proviene da 2A News. Scritto da Redazione Leggi la notizia su 2anews

