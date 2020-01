Campane per il vetro addio, i cittadini promuovono la nuova differenziata (VIDEO) (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – Un cambio importante per cercare di agevolare la raccolta differenziata e migliorare il decoro cittadino. L’eliminazione delle Campane per il vetro di sicuro ha portato benefici sotto tanti punti di vista, una scelta vincente da parte dell’Asia perchè ha costretto le persone a fare attenzione quando è il momento si smaltire il vetro e, allo stesso tempo, far sì che i meno attenti, o svogliati che dir si voglia, possano evitare quell’antipatica abitudine di lasciare i sacchetti pieni di bottiglie all’esterno della campana o appoggiare ogni altri tipo di rifiuto. Il decoro urbano sta proprio in questo atteggiamento che, con l’eliminazione della campana, dovrebbe venire meno. Una scelta azzeccata, l’intuizione di Donato Madaro, amministratore di Asia, che ha in serbo tante altre iniziative per cercare di ... Leggi la notizia su anteprima24

irpiniatimes1 : A Mercogliano si riuniscono le Acli Campane per l’evento ‘Verso Sud-Per Unire il Paese’ - chiara_bazzurri : Anche io voglio le campane che suonano per il mio compleanno! #HappyBirthdayKate - MissPerspy : RT @giannisalvioni1: David Bowie, le campane della chiesa suonano ‘Life On Mars?’ per il suo compleanno -