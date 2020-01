Calciomercato Juventus, è scambio col Barcellona: novità dell’ultim’ora (Di giovedì 9 gennaio 2020) Calciomercato Juventus – La sinergia tra Juventus e Barcellona inizia a prendere forma. L’asse di mercato tra le due squadre è sempre più solido e l’operazione di mercato tra le parti potrebbe concludersi già nelle prossime ore. Secondo quanto filtra in ambienti ben informati, le due società starebbero lavorando in vista del futuro ed è sempre più vicino uno scambio di talenti. Calciomercato Juventus, sinergia fortissima tra società Si intensificano i rapporti di mercato tra Juventus e Barcellona. I bianconeri di Torino sembrano intenzionati a ringiovanire la rosa da mettere a disposizione del tecnico bianconero, si pensa al futuro. A tal proposito, l’operazione Kulusevski non è l’unica che si concretizzerà in questa sessione di mercato. Proprio con l’obiettivo di guardare avanti, potrebbe concretizzarsi uno scambio di talenti col Barcellona che potrà ... Leggi la notizia su juvedipendenza

romeoagresti : #Juventus, canale preferenziale per #Orsolini: 22,5 milioni di spesa in caso di acquisto nell’estate 2020; 30 milio… - GoalItalia : La Juve mette le mani su Ntenda, classe 2002 del Nantes ???? [@romeoagresti] - GoalItalia : Juve e Barcellona al tavolo: in ballo lo scambio tra Marques e Pereira ?? -