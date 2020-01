Attraversa i binari per scherzo mentre ascolta musica con le cuffie: travolto dal treno a soli 16 anni, sotto shock gli amici (Di giovedì 9 gennaio 2020) Stava aspettando il treno per tornare a casa dopo la scuola e ha preso ad Attraversare i binari ascoltando musica con delle cuffiette. Quando si è accorto della sirena attivata dal macchinista del treno in arrivo, però, ormai era già troppo tardi. E’ morto davanti ai compagni di scuola, in un impatto terribile causato dall’imprudenza. Lo studente, di soli 16 anni, è stato investito da un treno vicino alla stazione di Loreto, in provincia di Ancona. Mattia Perini, di Civitanova Marche, uscito da poco da scuola, l’istituto alberghiero di Loreto, era in attesa del Regionale che lo avrebbe riportato a casa. A ricostruire l’accaduto sono stati gli altri ragazzi che aspettavano il treno: il giovane avrebbe Attraversato i binari indossando le cuffiette per ascoltare musica e accorgendosi solo tardi del convoglio in arrivo, la cui sirena era stata azionata dal ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

Maurizio62 : RT @ilmessaggeroit: Attraversa i binari con le cuffiette, #studente di 16 anni travolto e ucciso dal #treno davanti ai compagni https://t.c… - fabrizio66mn : RT @ilmessaggeroit: Attraversa i binari con le cuffiette, #studente di 16 anni travolto e ucciso dal #treno davanti ai compagni https://t.c… - ilmessaggeroit : Attraversa i binari con le cuffiette, #studente di 16 anni travolto e ucciso dal #treno davanti ai compagni -