Ascolti tv, dati Auditel 8 gennaio: le caprette di Heidi battono il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il film Heidi, versione cinematografica dell’omonimo romanzo per ragazzi scritto nel 1880 dall’autrice svizzera Johanna Spyri, in onda giovedì 8 gennaio su Rai1 si aggiudicano la prima serata con 4 milioni 437mila telespettatori pari al 19.73% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 il debutto del Grande Fratello Vip, con Alfonso Signorini alla guida, è stato visto da 3 milioni 405mila telespettatori con il 20.14% di share. Su Italia1 l’action thriller Safe ha totalizzato 1 milione 878mila telespettatori con il 7.57% di share, mentre su Rai3 l’appuntamento con il programma di Federica Sciarelli, Chi l’ha visto, è stato visto da 1 milione 749mila telespettatori con il 7.96% di share. Su Rai2 le repliche della serie L’amica Geniale, in attesa della nuova stagione sempre tratta dai best seller di Elena Ferrante, sono state scelte da 1 milione 328mila ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

