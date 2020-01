Uomini e Donne: le parole di Gemma dopo l’addio a Juan Luis (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Gemma Galgani ha messo fine alla sua storia con Juan Luis e ha pubblicato un post dopo la puntata di Uomini e Donne. Uomini e Donne: Gemma Galgani dice addio a Juan Luis Nella puntata del trono over di Uomini e Donne andata in onda martedì 7 gennaio abbiamo visto una Gemma davvero decisa e determinata. Infatti, la dama di Torino ha ammesso di aver vissuto in un’illusione per due mesi, ma di aver finalmente aperto gli occhi. Ovviamente stava parlando di Juan Luis. Gemma ha fatto di tutto per far andar bene le cose con il cavaliere che era venuto a corteggiarla. Tuttavia, la sua riluttanza a baciarla e a dire certe cose in studio le hanno fatto nascere dei dubbi. Nonostante Juan volesse continuare a conoscere Gemma, lei gli ha detto che il capitolo è definitivamente chiuso. La dama non intende più perdere tempo alla sua età con persone che vogliono solamente prenderla in giro. ... Leggi la notizia su kontrokultura

