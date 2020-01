Treofan, ecco cosa è stato deciso nell’incontro a porte chiuse (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Confindustria, Asi e sindacati, sia rsa che confederali, rinnovano insieme l’invito a convocare in maniera urgente un tavolo al Mise per rilanciare la vertenza Treofan. È una delle decisioni messe nere su bianco nell’ambito della riunione operativa, a porte chiuse, che si è svolta nella tarda mattinata di oggi presso la sede dell’associazione degli industriali in via Madonna di Fatima a Pastena. A volere la riunione il presidente di Confindustria Salerno Andrea Prete, il presidente del consorzio ASI Antonio Visconti che, insieme, hanno avviato una procedura per requisire i terreni alla multinazionale Jindal. Una mossa, Sostenuta anche dal parlamentare del partito democratico Piero De Luca, che è risultata vincente perché, se fino ad oggi i nuovi proprietari dello stabilimento che produceva film plastici nella piana del Sele ... Leggi la notizia su anteprima24

