Sconcerti: Ronaldo, Lukaku e Immobile segnano tanto, ma la differenza la faranno i numeri due (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Sul Corriere della Sera Mario Sconcerti scrive di Ronaldo, Lukaku e Immobile. Attaccanti molto diversi tra loro, soprattutto i primi due. “Ronaldo vale tanto, ma per se stesso. Lukaku vale anche per chi gli sta vicino. È un problema di mentalità e di fisico. Lukaku è una quercia naturale, pesa 11 chili più di Ronaldo, viene spontaneo lasciare a lui anche un po’ di fatica degli altri. Ronaldo compie un’azione sola, strepitosa e sua. Immobile è più vicino a Ronaldo, è quasi solo un finalizzatore. Parte di fianco. Ha un’andatura triste, indecisa. In realtà cerca il tempo. Balla sulle punte quanto Ronaldo sui tacchi, ma ha la stessa capacità di trovare la porta incrociando, cioè con palloni angolati che tagliano l’area”. segnano tutti e tre tantissimo, ma Ronaldo tra un mese compirà 35 anni, Lukaku ne farà 27 tra cinque mesi e Immobile è prossimo ai 30. “Le differenze sono ... Leggi la notizia su ilnapolista

