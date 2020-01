Rita Pavone a Sanremo dopo 48 anni: “Non mi preoccupano le critiche” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) A 48 anni dall’ultima volta in cui ha calcato il palco dell’Ariston, Rita Pavone torna al Festival di Amadeus con la canzone Niente (Resilienza ’74). Sui social intanto impazzano le polemiche, a cui la cantante ha presto replicato. Rita Pavone a Sanremo 2020 Amadeus ha annunciato a sorpresa che Rita Pavone sarebbe stata tra i big in gara alla 70esima edizione del Festival di Sanremo e ovviamente l’annuncio della partecipazione della cantante italiana ha scatenato non poche polemiche in rete. In molti infatti hanno ricordato le sue ultime dichiarazioni pro-Salvini, quelle contro Greta Thunberg e per finire lo scivolone fatto dalla cantante contro i Pearl Jam (i quali qualche anno fa dedicarono Imagine ai migranti). Rita Pavone – assente dal Festival da ben 48 anni – si è detta indifferente alle critiche: “La tua coscienza è quello che tu sei, la ... Leggi la notizia su notizie

frankiehinrgmc : Rita Pavone. Rita. Pavone. - matteosalvinimi : Oggi il nuovo nemico della sinistra è... Rita Pavone?????? Non ci sono più i comunisti, seri, di una volta. - IlContiAndrea : Quindi Tosca e Rita Pavone sono i due Big che si aggiungono ai 22 già annunciati #Sanremo2020 #IsolitiIgnoti -