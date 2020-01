Pokémon Direct del 9 gennaio, le previsioni su possibili annunci e temi trattati (Di mercoledì 8 gennaio 2020) L'annuncio del Pokémon Direct fissato a domani, 9 gennaio, ha chiaramente gettato scompiglio all'interno dei ranghi della fittissima community di fan. Eventi del genere possono infatti portare alla luce intriganti novità per i mesi a venire, e le antenne degli appassionati sono come di consueto drizzate, pronte a carpire ogni dettaglio. Bocche cucite chiaramente quelle degli addetti ai lavori, che dovranno attendere ancora una manciata di ore prima che il tutto prenda forma, in quello che sostanzialmente sarà il Pokémon Direct più lungo di sempre. Quali possono quindi essere le novità che si stagliano all'orizzonte? Pokémon Direct 2020, cosa bolle in pentola? Pokémon Home La conferenza che vide Pokémon Home protagonista nel mese di maggio dello scorso anno portò alla luce un dato rilevante, vale a dire la data di uscita del servizio. Le intenzioni degli addetti ai lavori ... Leggi la notizia su optimaitalia

NintendoItalia : Sintonizzati alle 15:30 del 09/01 per un nuovo #PokemonDirect di circa 20 minuti. #Pokemon ?? - GamingToday4 : Pokemon Direct annuncerà il ritorno di un Pokedex nazionale? - Asgard_Hydra : Annunciato un nuovo Pokémon Direct per il 9 gennaio -