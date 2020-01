Le novità di Tagliatore nel segno del giallo caldo (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Le novità di Tagliatore raccontate da Pino Lerario, art director dell'azienda, a "Pitti Immagine Uomo", a Firenze. "Per questo inverno abbiamo un po' cambiato la nostra paletta colori. Quest'anno come novità abbiamo questo giallo caldo, un colore nuovo per noi, che si sposa molto bene con la nostra collezione. Abbinato poi ai neri, ai grigi, è molto versatile, è molto indossabile, di giorno, di sera, anche come giacca, come abito da sera. Abbiamo tenuto sempre le nostre linee per quanto riguarda i cappotti e le giacche, sempre un po' slim, poi abbiamo anche cappotti con una linea un po' più over, in cintura, con fibbie che hanno un'allacciatura un po' particolare. Altro capo particolare della collezione è una giacca da camera, con piping particolare, realizzato in puro cashmere, molto bello da indossare, di un comfort eccezionale: abbinato ad un abito, viene portato come se fosse un ... Leggi la notizia su ilfogliettone

