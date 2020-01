Lazio, la decisione del Giudice Sportivo sui cori contro Balotelli (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Lazio, ecco la decisione del Giudice Sportivo in merito ai cori dei tifosi biancocelesti contro Balotelli. Multa di 20.000 euro Il Giudice Sportivo ha espresso la sua decisione nei confronti della Lazio dopo aver analizzato i cori andati in scena nell’ultima gara di Brescia contro Mario Balotelli. Questo il responso ufficiale, concentrato in una multa di 20.000 euro: «Per avere suoi sostenitori, al 21° ed al 29° del primo tempo, intonato un coro di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, oltre ad un coro insultante nei confronti del medesimo calciatore al 21° al 29° ed al 42° del primo tempo, che portava il Direttore di gara, al 30° del primo tempo, ad interrompere il giuoco per far effettuare l’annuncio volto alla cessazione del suddetto coro discriminatorio». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

