La Pupa e il Secchione e Viceversa, ecco gli ascolti della prima puntata (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Gli ascolti tv di ieri sera, martedì 7 Gennaio, hanno visto un buon esordio de La Pupa e il Secchione e Viceversa. Ieri è andato in onda il primo appuntamento con uno dei programmi cult di Mediaset, in una versione rivisitata. Il programma, in onda su Italia 1 dalle 21.38 a 0.15, ha intrattenuto 2.565.000 spettatori ottenendo il 13.1% di share. La Pupa e il Secchone e Viceversa ha raccontato l’incontro tra pupe e secchioni (ma anche tra Secchione e pupi), i quali hanno formato le coppie ed hanno iniziato ad affrontare le temutissime sfide imposte dal programma. Non sono mancate anche scene inaspettate, tra cui una triste storia legata ad una delle pupe. In questo articolo, per esempio, abbiamo raccontato come una delle ragazze sia stata vittima di bullismo da parte della sua maestra. Si tratta di Martina Di Maria, in coppia con Andrea Santagati. Non è sfuggito neppure ... Leggi la notizia su trendit

