Harry e Meghan Markle, è divorzio: una scelta clamorosa (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Harry e Meghan Markle hanno preso una decisione che cambierà per sempre la loro vita. Non saranno più nobili e lavoreranno come tutti. Harry e Meghan hanno deciso: scappano da Buckingham Palace. Adesso la decisione diventa ufficiale anche perché a confermarlo è stato direttamente il palazzo reale inglese. La coppia ha deciso di trasferirsi a …

IlContiAndrea : Non mi stupisco della decisione di #Harry e #Meghan. Lei potrà tornare a fare l’attrice, lui a portare avanti le at… - Agenzia_Ansa : Harry e Meghan rinunciano allo status di reali. Buckingham Palace conferma. Divideranno il loro tempo fra Regno e N… - Corriere : Harry e Meghan «si dimettono» da reali: «Ci guadagneremo da vivere da soli» -