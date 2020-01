Gregoretti, perché il voto su Salvini potrebbe slittare a dopo le elezioni in Emilia Romagna (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il voto sull'autorizzazione a procedere richiesta dal tribunale dei ministri nei confronti del leader leghista, Matteo Salvini, sul caso Gregoretti, potrebbe slittare: è previsto per il 20 gennaio, ma i lavori del Senato verranno sospesi proprio in quella settimana in vista delle elezioni regionali in Emilia Romagna. Dalla Giunta per le immunità, però, il presidente Maurizio Gasparri esclude ogni rinvio. Leggi la notizia su fanpage

