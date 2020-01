Grande Fratello Vip 4 (#GFVIP4) – Prima puntata del 8 gennaio 2020 – Conduce Alfonso Signorini con Pupo e Wanda Nara. (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Da questa sera, torna nella Prima serata di Canale 5 il Grande Fratello VIP con la sua quarta edizione. Il Padre di Tutti i Reality, che quest’anno compie vent’anni di programmazione in Italia, vedrà quest’anno la partecipazione di ben diciannove personaggi (più o meno) famosi e la novità della conduzione di Alfonso Signorini e la partecipazione, in qualità di opinionisti, dell’inedita coppia composta da Pupo e Wanda Nara. Grande Fratello VIP 4 … L'articolo Grande Fratello Vip 4 (#GFVIP4) – Prima puntata del 8 gennaio 2020 – Conduce Alfonso Signorini con Pupo e Wanda Nara. Leggi la notizia su unduetre

GrandeFratello : In diretta dalla conferenza stampa di #GFVIP sveliamo in esclusiva i nostri nuovi concorrenti: ladies and gentlemen… - QuiMediaset_it : Al via in prima serata su #Canale5 la quarta edizione di #GFVIP Conduce @alfosignorini, al suo fianco gli opinioni… - matteorenzi : La password di Stato anche per i servizi privati è inquietante. Il Ministro Pisano attui il piano già pronto lancia… -