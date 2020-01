Dugenta, successo per l’evento “Tombolata in Comune” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDugenta (Bn) – Si è chiuso nel migliore dei modi e con lo stesso entusiasmo e straordinaria partecipazione di cittadini così come era cominciato, il cartellone di appuntamenti natalizi programmati dall’Amministrazione Di Cerbo. In tantissimi si sono ritrovati nei due appuntamenti, il primo dedicato ai bambini ed il secondo agli adulti, all’intero della Sala Consiliare per il più classico degli appuntamenti del Natale, quello con la tradizionale tombolata. Ancora una volta, così come accade ormai da diversi anni, l’appuntamenti con la “Tombolata Comunale – Degli Occhi e del Cuore” ha saputo raccogliere straordinari apprezzamenti, coinvolgendo una incredibile e cospicua fetta di comunità dugentese. Con l’intento di divertire i presenti sono stati coinvolti in una tombolata speciale, quella con il “Il Cervellone”, un quiz per eccellenza, pensato e ... Leggi la notizia su anteprima24

