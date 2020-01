Super Retro Champ è una console portatile che vi permette di riprodurre cartucce SNES e SEGA Mega Drive (Di martedì 7 gennaio 2020) Durante il CES 2020 che si sta tenendo in questi giorni, è stata presentata Super Retro Champ, una console portatile a 16 bit che riproduce sia cartucce SNES che per SEGA Mega Drive. Se avete sempre giurato fedeltà ad una delle due console, questo è il motivo giusto per fare pace con entrambe.Come i gadget più popolari degli anni '90, tra cui videocamere giganti, telefoni per auto di grandi dimensioni e TV da incubo, il Super Retro Champ è una console robusta per quanto sebbene sia portatile. Con uno schermo da sette pollici affiancato da un pad direzionale e pulsanti su entrambi i lati, sul Retro e doppi slot per cartucce Mega Drive e SNES, ci sono poche possibilità che si riesca ad infilarla facilmente nelle tasche dei jeans.Questo schermo di dimensioni generose dovrebbe significare che la durata della batteria non Supera nemmeno quella di Switch Lite, decisamente più potente, che ... Leggi la notizia su eurogamer

