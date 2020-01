Sanremo 2020 big in gara annunciati a “I Soliti Ignoti” (Di martedì 7 gennaio 2020) Sanremo 2020 big in gara, Amadeus annuncia i 24 concorrentiDurante la puntata de I Soliti Ignoti il ritorno speciale Lotteria Italia, Amadeus ha annunciato i big in gara a Sanremo 2020. Tutti e ventiquattro i concorrenti sono stati presentati nel corso della trasmissione dell’Epifania 2020 rivelando in anteprima assoluta anche il nome delle loro canzoni. Entrano a sorpresa Rita Pavone e Tosca. Una selezione di altissima qualità che unisce talenti con nomi che rappresentato già la storia della musica italiana, oltre a possibili scoperte come “Pinguini tattici nucleari” e Junior Cally. Sanremo 2020 big in gara, cantanti e canzoniAchille Lauro, Me ne fregoAlberto Urso, Il sole a estAnastasio, Rosso di rabbiaBugo e Morgan, SinceroDiodato, Fai RumoreElettra Lamborghini, Musica (E il resto scompare)Elodie, AndromedaEnrico Nigiotti, Baciami AdessoFrancesco Gabbani, ... Leggi la notizia su spettacoloitaliano

