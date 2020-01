Salerno: nasce Cfs, corso di alta formazione in criminologia (Di martedì 7 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Si terrà a partire dal 7 marzo 2020 al 19 dicembre 2020, la prima edizione del corso di alta formazione in criminologia e Forensics Science (CFS), presso la sede della Winform Acadamy di Salerno, in Via Volontari della Libertà, 56. La criminologia, in qualità di scienza, ha mosso i primi passi durante l’Illuminismo, nel corso XVIII secolo, sulla spinta del modello positivista. Nel corso dei secoli, la Scienza della criminologia non ha smesso di crescere e di affinare le proprie competenze, fino ad imporsi come un valido supporto nella giurisprudenza. Sebbene la legislazione italiana non riconosca ancora il criminologo come una figura professionale a tutti gli effetti, il contributo che il professionista esperto in criminologia è in grado di apportare nelle aule di tribunale e nei diversi campi in cui può operare è di assoluto valore. Il corso è ... Leggi la notizia su anteprima24

